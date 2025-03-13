Болгария инвестирует в ж/д сеть в рамках Среднего коридора под руководством Азербайджана - Росен Плевнелиев (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Болгария инвестирует 1,8 миллиарда долларов США в развитие своей железнодорожной сети в рамках Среднего коридора под руководством Азербайджана.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал бывший Президент Болгарии Росен Плевнелиев.

"Мы вкладываем 1,8 миллиарда долларов в нашу железнодорожную сеть, чтобы соединить очень современный порт Баку с Европой. Грузы из Китая будут доставляться в Баку, затем по железной дороге Баку–Карс, далее через Турцию, и от турецкой границы до сербской границы через территорию Болгарии. Мы инвестируем в высокоскоростную железную дорогу. Таким образом, можно сказать, что через несколько лет из Баку в сердце Европы будет проложено современное железнодорожное соединение по маршруту Среднего коридора из Китая в Европу", - сказал Р. Плевнелиев.

Он отметил, что Азербайджан нацелен на запуск новых стратегических проектов, которые покажут серьезные результаты.

"Помимо этого, Южный газовый коридор сегодня уже расширяется и будет поставлять еще больше газа в Европу и Болгарию. Болгария будет служить хабом для строительства новых газовых интерконнекторов с Румынией, Сербией и Грецией, по которым азербайджанский газ пойдет в Центральную и Восточную Европу вплоть до Украины. И у нас есть четкое соглашение по этому вопросу", - подчеркнул бывший Президент Болгарии.

Он также отметил, что Болгария является частью нового проекта "зеленого" энергетического коридора, который соединит Каспийское море и Азербайджан с Европой.

"Этот проект привлечет инвестиции на миллиарды и повысит объем двусторонней торговли. Мы говорим уже о "зеленом" энергетическом коридоре, который страны, такие как Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия, Грузия и многие другие, считают столь же важным, как и Южный газовый коридор. В ближайшие дни наши министры будут здесь работать, чтобы достичь конкретных результатов", - сказал он.

Кроме того, Р. Плевнелиев высоко оценил значение Глобального Бакинского форума для международного сотрудничества и устойчивого развития.

"Глобальный Бакинский форум соберет очень большое количество действующих глав государств и правительств. Также в нем примут участие как минимум 60 бывших глав государств и правительств из множества стран мира, представляющих практически все континенты. Это важная предпосылка для успеха, потому что форум является инклюзивной платформой. Здесь присутствуют представители Китая, Европы, США, Центральной Азии, Африки - все, кто играет важную роль. Каждый будет услышан. Мы выслушаем аргументы, но также будем искать решения, которые работают устойчиво в долгосрочной перспективе. Это возможно благодаря наследию Международного центра Низами Гянджеви", - отметил он.

Р. Плевнелиев также подчеркнул, что форум будет учитывать результаты COP29, где он входил в Консультативный совет при председательстве Азербайджана.

"Я видел сложные переговоры, но нам удалось достичь результатов исторического значения. Теперь мы должны двигаться дальше - переход к COP30. Кроме того, на форуме будут обсуждаться вопросы новых технологий, регулирования ИИ и участия молодежных лидеров в решении глобальных вызовов. Здесь будет много молодых лидеров, и мы выслушаем их идеи по изменению мира. Мы обсудим развитие технологий, конкретные шаги и решения для лучшего регулирования ИИ и других передовых технологий. Это будет очень интересное событие", - заключил он.