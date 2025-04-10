Азербайджан и Молдова обсудили вопросы возобновляемой энергии

БАКУ /Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с заместителем премьер-министра Молдовы, министром инфраструктуры и регионального развития, сопредседателем совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Молдова Владимиром Болеа.

Об этом в четверг сообщили Trend в SOCAR.

Согласно информации, на встрече была отмечена важность сотрудничества между SOCAR и энергетическими компаниями Молдовы, рассмотрены возможности развития отношений.

В ходе беседы был подчеркнут вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, важность сотрудничества со странами региона в области газоснабжения.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам торговли нефтью, газом и нефтепродуктами, возобновляемых источников энергии, декарбонизации и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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