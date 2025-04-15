В прошлом году был проведен аудит проекта строительства газопровода Ыгдыр-Нахчыван

БАКУ /Trend/ - В прошлом году Счетная палата Азербайджана провела аудит проекта строительства газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения "Отчета о деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2024 году".

"Сотрудничество с заинтересованными сторонами занимает важное место в нашей деятельности. В отчетном году мы как высший орган аудита вместе с нашими международными коллегами провели обсуждения на престижном международном мероприятии, организованном нашей страной, на тему "На каком этапе находятся правительства в своей деятельности в области климата? - Результаты оценки климатического сканера". Мы также были избраны в правление Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI). Кроме того, совместно с другим высшим аудиторским органом проводился параллельный аудит, и он охватывал проект строительства газопровода Ыгдыр-Нахчыван", - сказал В. Гюльмамедов.

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