Состоялось общее собрание акционеров ЗАО "Аграркредит", утвержден новый состав правления

БАКУ /Trend/ - 15 апреля состоялось внеочередное общее собрание акционеров закрытого акционерного общества (ЗАО) "Аграркредит".

Об этом сообщило министерство финансов, сообщает Trend.

На заседании под председательством министра финансов Сахиля Бабаева обсуждался вопрос формирования нового состава в связи с истечением сроков полномочий членов правления ЗАО. Согласно Уставу ЗАО "Аграркредит" члены правления избираются общим собранием акционеров на срок не более 4 лет.

С.Бабаев поблагодарил членов правления, срок полномочий которых истек, в том числе председателя Мамеда Мусаева. Министр отметил, что за прошедший период ЗАО "Аграркредит" будучи стабильным, прибыльным финансовым кредитным институтом оказывало банковские услуги аграрному сектору страны, а также эффективно действовало в направлении управления и оптимизации проблемных активов ОАО "Международный банк Азербайджана", погашения просроченной кредитной задолженности.

На заседании был утвержден новый состав правления ЗАО. Согласно решению собрания, новыми членами правления избраны Ильхам Келешов, Раджаб Гусейнов и Джахид Гулузаде. В то же время И.Келешов был назначен первым заместителем председателя правления и временно исполняющим обязанности председателя, а Р.Гусейнов - заместителем председателя.

С.Бабаев поздравил новых членов правления, пожелав им успехов, и выразил уверенность, что ЗАО "Аграркредит" продолжит выстраивать свою деятельность в соответствии с вызовами современности, способствуя социально-экономическому развитию регионов, предоставлению кредитов предпринимателям в сельской местности, улучшению качества финансово-кредитных услуг населению и внедрению передовых методов в этой сфере, тем самым внося значительный вклад в политику Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленную на повышение благосостояния народа и укрепление экономики страны.

Напомним, что ЗАО "Аграркредит" было создано распоряжением Кабинета министров Азербайджана от 14 апреля 2001 года № 65s и является правопреемником Акционерного коммерческого аграрно-промышленного банка страны. Согласно указу Президента Азербайджана от 7 августа 2009 года № 144 "О порядке участия государства в управлении банков и небанковских кредитных организаций с государственными акциями", министерство финансов выступает акционером ЗАО "Аграркредит". 100% акций ЗАО принадлежат государству. Организация включает головной офис и 12 филиалов, действующих в регионах.

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