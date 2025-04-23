Китайские партнеры инвестировали в торговые дома Азербайджана - Теймур Надироглу

ПЕКИН/Trend/ - Китайские партнеры инвестировали в торговые дома Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу в интервью журналистам в Пекине.

"Место, где вы находитесь сегодня - это Торговый дом Азербайджана, расположенный в Пекине. Он является одним из семи торговых домов, функционирующих в шести городах Китая. Торговые дома - лишь один из инструментов, которые мы используем для продвижения азербайджанской продукции, привлечения инвестиций и демонстрации туристического потенциала нашей страны. Это очень эффективный инструмент, поскольку позволяет круглогодично представлять продукцию Азербайджана", - отметил он.

По его словам, в Пекине бизнесмены, заинтересованные в азербайджанской продукции, регулярно посещают торговый дом и знакомятся с продукцией.

"Одной из главных целей этих торговых домов также является привлечение инвестиций в Азербайджан. Наши китайские партнеры вложили средства в орговые дома и осуществляют их операционную деятельность. Это особенно важно для нас, поскольку крупные китайские компании, управляя торговыми домами, активно работают над расширением каналов сбыта азербайджанской продукции в различных городах Китая, а также способствуют привлечению инвестиций в нашу страну. Бизнесмены, посетившие Азербайджан в конце прошлого года, в настоящее время планируют новые инвестиции, и соответствующие переговоры уже близки к завершению", - добавил Т.Надироглу.

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