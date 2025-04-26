Казахстанский НПЗ ищет новые рынки сбыта в Каспийском регионе (Эксклюзив)
Фото: Официальный сайт компании Актобе Нефтепереработка
Казахстанское судовое топливо может выйти на рынок Каспия.
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