В Баку проходит I Форум агрономов (ФОТО) (Дополнено и изменен заголовок)

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БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках государственно-частного партнерства начал свою работу I Форум агрономов.

Как сообщает в пятницу Trend, Форум проходит в рамках последнего дня 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan).

Заместитель председателя Агентства аграрных услуг Анар Азимов, выступая на форуме, отметил, что министерство сельского хозяйства Азербайджана начало сотрудничество с международными структурами, занимающимися технологиями искусственного интеллекта (ИИ).

Он отметил, что в современном быстро меняющемся мире цифровизация и внедрение ИИ играют важную роль в ускорении и оптимизации рабочих процессов.

"В этом направлении минсельхозом Азербайджана также проводится серьезная работа. Искусственный интеллект имеет большое значение для прогнозирования, особенно в области защиты растений. Эти технологии имеют большое влияние на борьбу с вредителями и их прогнозирование.

Эти технологии окажут существенное влияние как на улучшение услуг в рамках государственного контроля, так и на передачу информации фермерам.

Минсельхоз уже начал сотрудничество с рядом международных организаций в области ИИ и достиг определенных результатов",- добавил он.

В форуме принимают участие начальник отдела организации и мониторинга растениеводства министерства сельского хозяйства Азербайджана Сеймур Сафарли, а также представители различных компаний.

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