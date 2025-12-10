欧洲投资银行支持塔吉克斯坦参与“中间走廊”——副行长马雷克·莫拉（独家）

巴库，阿塞拜疆，12月9日。 欧洲投资银行（EIB）副行长马雷克·莫拉在接受Trend采访时表示，在欧洲投资银行推出的新交通和数字化举措支持下，塔吉克斯坦在不断发展的“中间走廊”网络中的战略地位正在不断提升。

莫拉表示：“交通和数字互联互通是欧洲投资银行在中亚地区使命的核心支柱，也是欧盟‘全球门户’战略的重要组成部分。塔吉克斯坦在这一地区网络中的作用正变得愈发重要。”

他强调，欧洲投资银行正在作为“欧洲团队”框架的一部分，积极支持“中间走廊”的发展。

莫拉指出：“银行的战略重点是可持续的跨境互联互通，确保相关投资能够支持系统互操作性、监管协调以及低碳交通解决方案。”

他还提到，数字接入同样是欧洲投资银行区域议程中的关键内容。

莫拉补充说：“在数字互联互通方面，欧洲投资银行通过为SES卫星宽带项目提供6000万欧元融资，支持‘欧洲团队数字互联互通倡议’。该项目覆盖塔吉克斯坦以及哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦的农村地区。这项投资将为偏远社区提供高速宽带，改善其在教育、医疗和经济机遇方面的接入条件。”

他强调，这两大合作方向在战略上相互配合，旨在推动塔吉克斯坦更深度地融入区域经济体系。

莫拉最后表示：“通过这些举措，相关方的目标是确保塔吉克斯坦能够充分受益于区域走廊建设，同时扩大数字服务的普惠性覆盖。”