乌兹别克斯坦交通部宣布发展“中间走廊”的计划（独家)

巴库，阿塞拜疆，12月9日。乌兹别克斯坦交通部一位消息人士向Trend表示，作为一个内陆国家，乌兹别克斯坦与阿塞拜疆的合作在确保其进入全球市场方面具有至关重要的意义。

据该消息人士介绍，近年来，乌兹别克斯坦与阿塞拜疆在交通和物流领域的合作快速发展，并日益呈现出鲜明的战略意义。两国均高度重视“中间走廊”——跨里海国际运输路线的发展，该走廊通过里海连接亚洲和欧洲，是目前最直接、最安全的通道之一。

消息人士强调，目前双方合作已建立起坚实的法律和合同基础，两国已签署近200项双边协议，为经贸和运输关系的持续深化奠定了牢固根基。

他进一步指出，在既有成果的基础上，双方正着力推进更具雄心的计划，以进一步发展这一运输走廊。

该消息人士总结称：“乌兹别克斯坦交通部正与阿塞拜疆相关部门密切协作，解决关键基础设施瓶颈，推进过境程序的数字化和优化，并协调更具吸引力的费率政策。”

中间走廊是一条连接亚洲和欧洲的运输和贸易路线，途经该地区多个国家。该线路起始于中国，经哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦等中亚国家，跨越里海后进入阿塞拜疆，并经格鲁吉亚和土耳其通往欧洲。该走廊为包括中国在内的亚洲东部地区与欧洲之间提供了一条陆路通道，有效绕开了更为漫长的海运路线。