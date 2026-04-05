Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, April 5. The price of one troy ounce of gold (31.1034768 grams) in Azerbaijan grew by 189.49 manat ($111.46), or 2.4%, over the week, Trend reports via the Central Bank of Azerbaijan (CBA).
The weighted average price of one troy ounce of gold amounted to 7,901 manat ($4,650).
Gold ounce value change
March 23
-
March 30
-
March 24
-
March 31
7,761 manat ($4,570)
March 25
-
April 1
7,950 manat ($4,680)
March 26
-
April 2
7,945 manat ($4,670)
March 27
-
April 3
7,950 manat ($4,680)
Average weekly rate
7,901 manat ($4,650)
This week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan grew by 1.34 manat ($0.79), or 1.1%, and the average price of one troy ounce of silver was 123.8 manat ($72.8).
March 23
-
March 30
-
March 24
-
March 31
122.78 manat ($72)
March 25
-
April 1
126 manat ($74)
March 26
-
April 2
122.4 manat ($72)
March 27
-
April 3
124 manat ($72.9)
Average weekly rate
123.8 manat ($72.8)
The price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan elevated by 125 manat ($73.5), or 3.8%, and the average price of one ounce of platinum amounted to 3,310 manat ($1,950).
Platinum ounce value change
March 23
-
March 30
-
March 24
-
March 31
3,257 manat ($1,920)
March 25
-
April 1
3,330 manat ($1,960)
March 26
-
April 2
3,273 manat ($1,930)
March 27
-
April 3
3,382 manat ($1,990)
Average weekly rate
3,310 manat ($1,950)
During the week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan went up by 115.38 manat ($67.8), or 4.7%, and the average price of one troy ounce of palladium amounted to 2,499 manat ($1,470).
Palladium ounce value change
March 23
-
March 30
-
March 24
-
March 31
2,442 manat ($1,440)
March 25
-
April 1
2,516 manat ($1,480)
March 26
-
April 2
2,479 manat ($1,460)
March 27
-
April 3
2,557 manat ($1,500)
Average weekly rate
2,499 manat ($1,470)
March 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30 were non-working days due to the Novruz and Ramadan holidays. Consequently, the information pertaining to those dates remains undisclosed.
