Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Home
  2. Economy

Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 5 April 2026 13:25 (UTC +04:00)
Follow Trend on

Sadig Javadov
Read more

BAKU, Azerbaijan, April 5. The price of one troy ounce of gold (31.1034768 grams) in Azerbaijan grew by 189.49 manat ($111.46), or 2.4%, over the week, Trend reports via the Central Bank of Azerbaijan (CBA).

The weighted average price of one troy ounce of gold amounted to 7,901 manat ($4,650).

Gold ounce value change

March 23

-

March 30

-

March 24

-

March 31

7,761 manat ($4,570)

March 25

-

April 1

7,950 manat ($4,680)

March 26

-

April 2

7,945 manat ($4,670)

March 27

-

April 3

7,950 manat ($4,680)

Average weekly rate

7,901 manat ($4,650)

This week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan grew by 1.34 manat ($0.79), or 1.1%, and the average price of one troy ounce of silver was 123.8 manat ($72.8).

Silver ounce value change

March 23

-

March 30

-

March 24

-

March 31

122.78 manat ($72)

March 25

-

April 1

126 manat ($74)

March 26

-

April 2

122.4 manat ($72)

March 27

-

April 3

124 manat ($72.9)

Average weekly rate

123.8 manat ($72.8)

The price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan elevated by 125 manat ($73.5), or 3.8%, and the average price of one ounce of platinum amounted to 3,310 manat ($1,950).

Platinum ounce value change

March 23

-

March 30

-

March 24

-

March 31

3,257 manat ($1,920)

March 25

-

April 1

3,330 manat ($1,960)

March 26

-

April 2

3,273 manat ($1,930)

March 27

-

April 3

3,382 manat ($1,990)

Average weekly rate

3,310 manat ($1,950)

During the week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan went up by 115.38 manat ($67.8), or 4.7%, and the average price of one troy ounce of palladium amounted to 2,499 manat ($1,470).

Palladium ounce value change

March 23

-

March 30

-

March 24

-

March 31

2,442 manat ($1,440)

March 25

-

April 1

2,516 manat ($1,480)

March 26

-

April 2

2,479 manat ($1,460)

March 27

-

April 3

2,557 manat ($1,500)

Average weekly rate

2,499 manat ($1,470)

March 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30 were non-working days due to the Novruz and Ramadan holidays. Consequently, the information pertaining to those dates remains undisclosed.

Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel

Tags:
Latest

Read more