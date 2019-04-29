Азербайджан и Хорватия имеют большой потенциал для расширения торговли - замминистра

29 апреля 2019 12:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Хорватия имеют большой потенциал для диверсификации и увеличения торгового оборота.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов на азербайджано-хорватском бизнес-форуме в Баку.

По словам замминистра, по итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 16 процентов, составив 250 миллионов долларов. Мамедов отметил, что этот темп можно считать удовлетворительным, но потенциал для роста товарооборота есть.

Как отметил Мамедов, между странами сформирована широкая договорно-правовая база, действуют значимые соглашения по многим сферам, в особенности в сфере торговли и экономики. Эти документы, добавил он, включают в себя соглашения о взаимной защите инвестиций, устранению двойного налогообложения.

Отметив, что все это создает важную платформу для расширения торговли и инвестиций, Мамедов добавил, что Азербайджан заинтересован в расширении делового сотрудничества с Хорватией.

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