В Азербайджане создается платформа онлайн тренингов для субъектов МСБ

2 ноября 2019 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С целью обеспечения возможностей "учиться всю жизнь" стартапов, субъектов микро, малого и среднего бизнеса (МСБ) Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана регулярно проводит семинары, тренинги и другие мероприятия по обучению.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на Агентство, с целью информирования предпринимателей, повышения их знаний и навыков, уровня профессиональной подготовки за январь-сентябрь этого года при участии местных и зарубежных экспертов Агентство организовало в Баку и регионах 16 тренингов, семь мероприятий онлайн-информирования, шесть семинаров, два круглых стола и другие просветительские мероприятия. В мероприятиях, посвященных вопросам развития бизнеса, корпоративного управления, сотрудничества государственного и частного сектора, повышения финансовой грамотности, государственных закупок и других, приняли участие около семи тысяч субъектов МСБ.

В ходе мероприятий, наряду с теоретическими знаниями, предприниматели также получали практические знания в различных областях производства и хозяйствования, бизнесмены, добившиеся успеха в своем деле, делились с ними своим опытом.

В настоящее время в Агентстве ведется работа по созданию системы онлайн-тренингов, соответствующей требованиям современной эпохи. Обучающие мероприятия, которые будут проводиться посредством этой системы сыграют важную роль в повышении эффективной организации деятельности субъектов предпринимательства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор:

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