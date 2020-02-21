Агентство по развитию МСБ Азербайджана стало членом Международной сети INSME

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) принято в члены Международной сети поддержки малых и средних предприятий, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

INSME, с 2000 года действующая при Организации экономического сотрудничества и развития, объединяет в себе около 70 организаций-членов из 30 стран.

Штаб-квартира организации находится в Италии.

Организация нацелена на упрощение обмена опытом и технологиями между структурами, функционирующими в сфере МСБ в различных странах, поощрение передовой методологии и механизмов, диалога между государственным и частным секторами в этой сфере, расширение международного партнерства профильных структур.

Членство Агентства по развитию МСБ в INSME создаст возможности для изучения передового международного опыта в сфере МСБ и применения ее в стране, налаживания эффективных связей между субъектами МСБ и организациями, занятыми в этой сфере и расширения сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)