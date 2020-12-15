ОЭСР о первом страновом проекте с Туркменистаном
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Мама, я стал шехидом… - Мамедага Сафаров сражался до последней капли крови, с честью исполнив свой священный долг перед Родиной (ФОТО)
В результате армянской агрессии с 27 сентября погибли 10, ранены 16 школьников - минобразования Азербайджана
Президент Ильхам Алиев считает неприемлемыми примененные США против Турции односторонние санкции - Хикмет Гаджиев
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации селе Суговушан Тертерского района Азербайджана (ВИДЕО)
Солдаты хотели вернуться на фронт даже с ранениями глаз - хирург о подвигах в Отечественной войне Азербайджана