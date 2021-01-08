В Азербайджане разрабатывается трехлетний план действий по усилению аграрных консультационных услуг

БАКУ /Trend/ - В течение двух лет в Азербайджане будут разработаны пятилетняя стратегия и трехлетний план действий по усилению аграрных консультационных услуг.

Об этом сказали Trend в Офисе партнерства и координации FAO в Азербайджане.

По словам представителя организации, стратегия разрабатывается на основе проекта "Усиление аграрных консультационных услуг", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).

"Эта стратегия, которая будет представлена ​​в министерство сельского хозяйства, предложит новую модель, использующую лучшие практики Европейского союза, а также адаптированную к местным условиям",- сказали в FAO.

В Офисе отметили, что новые стратегия и модель в настоящее время в процессе обсуждения. В следующем году данная модель будет опробована в двух регионах (Гянджа-Газах и Губа-Хачмаз) и на основе результатов в стратегический план будут внесены поправки.

Напомним, что в ноябре 2016 года FAO и правительство Азербайджана подписали Программу партнерства на 2016-2020 годы.

Азербайджан является членом FAO с 1995 года. Офис организации в стране действует с 2007 года.

(Автор: Фидан Бабаева)

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