В январе 2021 года капиталовложения в социально-экономическое развитие Азербайджана превысили 720 млн манатов

БАКУ/Trend/ - На развитие социально-экономической сферы Азербайджана в январе 2021 года в основной капитал из всех финансовых источников было направлено 724 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

По данным Госкомстата, это на 27,5 процентов меньше, чем в январе 2020 года. В структуре вложений 583 миллиона манатов или 80,5 процентов средств было потрачено на производственные площади, 80,7 миллиаонов манатов (11,2 процентов) – на зоны обслуживания, 60,3 миллионов манатов (8,3 процентов) – на строительство домов.

Объем инвестиций в нефтегазовый сектор сократился на 15,1 процентов, а объем средств, направляемых в ненефтяной сектор - на 38,8 процентов.

В общей стоимости капитальных вложений предприятий и организаций на основной капитал пришлось 71,7 процента, на бюджетные средства – 2,7 процента, на частные средства – 8,5 процентов, на банковские кредиты – 16,3 процентов, а прочие средства составили 0,8 процентов.

Отметим, что на развитие социально-экономической сферы Азербайджана в 2020 году в основной капитал из всех финансовых источников было направлено 17,03 миллиардов манатов, что на 8,3 процентов меньше, чем в 2019 году.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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