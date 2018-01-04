Азербайджан огласил объемы добычи нефти с крупнейшего блока месторождений

4 января 2018 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На азербайджанском блоке нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на Каспии с начала добычи в ноябре 1997 года первой нефти и до первого декабря 2017 года было добыто 445 миллионов тонн нефти и 140 миллиардов кубометров попутного газа, говорится в статье первого вице-президента азербайджанской госкомпании SOCAR Хошбахта Юсифзаде, опубликованной в газете "Республика".

По словам Юсифзаде, из общего объема добытой с АЧГ нефти 250 миллионов тонн (56 процентов) приходятся на долю прибыльной нефти Азербайджана.

"Из 460 миллионов тонн нефти, экспортированной Азербайджаном на мировые рынки на первое декабря 2017 года, 350 миллионов тонн пришлись на экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД)", - говорится в статье.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Statoil – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limitd (OVL) – 2,31 процента.

(Авторы: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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