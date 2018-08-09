SOCAR покупает активы немецкого энергогиганта в Турции

БАКУ /Trend/- Немецкий гигант EWE готовится уйти из энергетического рынка Турции и выставить на продажу свою долю в газораспределительных предприятиях "Бурсагаз" и "Кайсеригаз". SOCAR претендует на активы турецкого подразделения германского гиганта EWE — компании EWE Turkey Holding, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Руководство EWE Turkey Holding уже провело ряд встреч с потенциальными покупателями, среди которых SOCAR и группа компаний Kolin.

Цена предлагаемой на продажу доли германской компании в газораспределительных предприятиях в Бурсе и Кайсери составляет 200-250 миллионов долларов. EWE в целом владеет 80% акций предприятий "Бурсагаз" и "Кайсеригаз", остальные 10% принадлежат «Чалык Энержи» и соответствующим муниципалитетам.

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