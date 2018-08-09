SOCAR о возможности выкупа турецких активов компании EWE

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Turkey Enerji (турецкая "дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR) в рамках своей деятельности изучает и оценивает новые возможности для инвестиций.

Об этом в четверг сказал Trend руководитель компании по внешним связям Мурат Лекомпте, комментируя информацию об интересе SOCAR к активам турецкого подразделения немецкого гиганта EWE - EWE Turkey Holding.

Ранее Trend со ссылкой на турецкие СМИ сообщил, что EWE готовится уйти с энергетического рынка Турции и выставить на продажу свою долю в газораспределительных сетях "Бурсагаз" и "Кайсеригаз". Сообщалось, что руководство EWE Turkey Holding уже провело ряд встреч с потенциальными покупателями.

Цена предлагаемой на продажу доли германской компании в газораспределительных предприятиях в Бурсе и Кайсери составляет 200-250 миллионов долларов. EWE в целом владеет 80 процентами акций предприятий "Бурсагаз" и "Кайсеригаз", остальные 10 процентов принадлежат «Чалык Энержи» и соответствующим муниципалитетам.

«Конкретных встреч в этом направлении не проводилось. В целом же в рамках своей деятельности мы постоянно изучаем и оцениваем различные возможности для инвестиций. Они должны соответствовать нашей деятельности и стратегии. Следуя принципу «Один народ – два государства», мы будем продолжать свою деятельность и вкладывать инвестиции как в Азербайджан, так и в Турцию с целью повысить благосостояние двух стран», - отметил Лекомпте.

Ожидается, что в 2018 году консолидированный оборот SOCAR Turkey Enerji достигнет 15 миллиардов долларов и компания станет второй по размеру промышленной компанией Турции с пятью тысячами сотрудников и тремя миллиардами долларов экспортного потенциала. Она ставит цель стать к 2023 году крупнейшей турецкой промышленной компанией. Компания также владеет контрольным пакетом акций (51 процент) в нефтехимическом комплексе Petkim на полуострове Алиага.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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