Турецкая компания построит в Узбекистане ветряную электростанцию

БАКУ /Trend/ - Турецкая компания ETKO CO ENERJI A.S. планирует построить ветряную электростанцию в Узбекистане, передаёт Национальное информационное агентство Узбекистана.

Согласно информации, станция будет построена в Байсунском районе Сурхандарьинской области.

Проект будет осуществлен в рамках Концепции развития Сурхандарьинской области в 2019-2030 годах.

В настоящее время ведутся работы по технико-экономическому обоснованию проекта. Ожидается, что станция будет введена в строй до 2020 года. Мощность электростанции составит 600 МВт электроэнергии.

Станция позволит бесперебойно снабжать альтернативной электрической энергией Байсунский и Шерабадский районы.

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