Китай ждут максимальные за 7 лет темпы роста объемов выработки и потребления электроэнергии

В Китае по итогам 2018 года темпы роста объемов выработки и потребления электроэнергии - одних из важнейших индикаторов состояния национальной экономики - могут, как ожидается, достигнуть максимума за последние 7 лет. Об этом сообщает Trend со ссылкой на газету "Цзинцзи цанькао бао" (Economic Information Daily).

Приведенные изданием предварительные статистические данные показывают, что в истекшем году в стране было выработано в среднем 18,47 миллиарда кВт/ч электроэнергии ежедневно, что на 8,52 процента больше по сравнению с предыдущим годом. Также на уровне более 8 процентов ожидается рост электропотребления по итогам года.

В течение предшествующих 10 лет, как свидетельствуют официальные данные, темпы роста объемов выработки и потребления электроэнергии в Китае проявляли тенденцию к снижению, но за последние годы они начали вновь расти.

В 2008 году рост электропотребления составлял 5,23 процента, резко снизившись на 9 процентных пунктов с уровня 2007 года. В 2015 году был зафиксирован всего 0,5-процентный рост, тогда как только за первые 11 месяцев 2018 года он достиг 8,47 процента.

Быстрее росло в 2018 году также производство электроэнергии, увеличившись на 6,9 процента за январь-ноябрь 2018 года против 5,9 процента за весь 2017 год.

Отмечаемый более быстрый рост, по мнению аналитиков, объясняется такими факторами, как индустриальная реструктуризация, улучшение структуры электропотребления и переход с угля на электричество для отопления зимой.

Вместе с тем аналитики предсказывают более медленный рост электропотребления в первом квартале 2019 года - примерно на 5 процентов - из-за нисходящего тренда в экономике и теплой зимы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.