Иран не может продать свою нефть

БАКУ /Trend/ - Миллион баррелей нефти, выставленной сегодня на продажу на иранской энергетической бирже, так и не нашел своего покупателя.

Как сообщает во вторник Trend, об этом рассказал представитель Национальной нефтяной компании Ирана на энергетической бирже Амир Хусейн Тибьянян.

По словам Тибьяняна, по причине отсутствия покупателей сроки последующей продажи могут быть продлены. Национальная нефтяная компания Ирана назначила цену – 63.36 долларра за баррель нефти, выставляемой на бирже, и уже в пятый раз не может найти на нее покупателя.

.(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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