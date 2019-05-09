Какие факторы повлияют на нефтяной рынок до конца года?

БАКУ /Trend/ - От решения ОПЕК+ о продлении сделки по заморозке добычи будет зависеть дальнейшая судьба нефтяного рынка, сказал во вторник Trend директор группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Василий Танурков.

Директор отметил, что многое зависит от итогов торговых переговоров США и Китая.

"Ситуация обострилась на прошедших выходных после решения Дональда Трампа о повышении пошлин с десяти до 25 процентов на китайский импорт на сумму в 200 миллиардов долларов и угроз введения пошлин в 25 процентов на весь остальной импорт из Китая в США", - сказал Танурков.

Далее директор отметил, что решение Трампа может привести к срыву переговоров, очередной раунд которых был запланирован на восьмое мая.

Эксперт считает, что эскалация торговой войны грозит замедлением темпов роста мировой экономики и соответствующим замедлением темпов роста спроса на нефть.

Следующим важным фактором является рост добычи в США, который будет стимулировать ввод новых трубопроводных мощностей во второй половине текущего года, и далее в 2020-2021 годах.

"Среднесуточная добыча в США выросла с 11,7 миллиона баррелей в день в конце декабря 2018 года до 12,3 миллиона баррелей в день по состоянию на конец апреля. Рост добычи, как ожидается, существенно ускориться по мере решения инфраструктурных проблем и добыча может достигнуть 13,4 миллиона баррелей в сутки к концу текущего года", - отметил Танурков.

По словам директора, развитие ситуации вокруг иранского нефтяного экспорта тоже сыграет свою роль.

"Исключения из американских санкций для импортеров иранской нефти действовали до четвертого мая. Полномасштабный режим санкций может привести к падению иранского экспорта в пределах от 400 тысяч до одного миллиона баррелей в сутки в наиболее жестком варианте", - отметил Танурков.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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