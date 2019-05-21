На газовом конгрессе в Авазе представили отчет по газопроводному проекту ТАПИ

АШХАБАД/ Trend/ - На международном газовом конгрессе в Авазе» во вторник были представлены отчёты о работе, проделанной участниками проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), его финансировании, сообщает Trend со ссылкой на организатора мероприятия - госконцерн Туркменгаз.

Данный проект осуществляется на основании межправительственных соглашений, заключённых между Туркменистаном, Афганистаном, Пакистаном и Индией. В первой половине состоялась сессия на тему «ТАПИ - трубопровод мира и стабильности".

С докладами выступили главный управляющий директор и председатель совета директоров TAPI Pipeline Company Limited Мухамметмырат Аманов, председатель правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберди Джепбаров.

В прениях были заявлены исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана, старший советник президента Афганистана, Аджмал Ахмади, специальный помощник премьер- министра Пакистана по нефти Надим Бабер, а также представители Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортному кредиту (ICIEC), компаний Allen & Overy LLP, Credit Suisse, Bilfinger Tebodin Middle East Ltd. Напомним, что строительство туркменского отрезка ТАПИ, годовой мощностью в 33 миллиарда кубометров газа стартовало 13 декабря 2015 года.

Лидером TAPI Pipeline Company Ltd является "Туркменгаз" - имеющий контрольный пакет акций и выполняющий функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.