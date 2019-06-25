Азербайджанская нефть подешевела

25 июня 2019 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 24 июня составила 65,51 доллара за баррель, что на 1,25 доллара ниже цены, по состоянию на пятницу прошлой недели, сообщил во вторник Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в понедельник составила 64,78 доллара за баррель, что на 0,2 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в понедельник составила 60,87 доллара за баррель, что на 2,11 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 июня составила 64,91 доллара за баррель, что на 1,12 доллара дешевле предыдущего показателя.

Официальный курс на 25 июня составляет 1,7 AZN/USD.

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