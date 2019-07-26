Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 25 июля составила 66,27 доллара за баррель, что на 0,23 доллара ниже цены по состоянию на среду, сообщил в пятницу Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в четверг составила 65,56 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 0,23 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 62,77 доллара за баррель, что на 0,08 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 25 июля составила 63,43 доллара за баррель, что на 0,49 доллара ниже предыдущего показателя.

Официальный курс на 26 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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