Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 26 -30 августа

31 августа 2019 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (26-30 августа) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 62,7 доллара за баррель, что на 0,2 доллара меньше показателя предыдущей недели, сообщает в субботу Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 63,56 доллара за баррель, минимальная – 61,55 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 59,57 доллара за баррель, что на 0,22 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 60,82 доллара за баррель, минимальная – 58,20 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 59,63 доллара за баррель, что на 0,15 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 60,51 доллара за баррель, минимальная – 58,37 доллара за баррель.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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