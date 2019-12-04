Иран уделяет особое внимание реализации проектов по добыче нефти в Каспийском море

4 декабря 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Иран и Азербайджан предприняли много позитивных шагов по укреплению двусторонних отношений.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал президента Ирана.

Рухани добавил, что Иран доволен выполнением соглашений и сотрудничеством между двумя странами и надеется, что достигнутые в Баку договоренности будут выполнены в полном объеме и в кратчайшие сроки.

«Строительство электростанций в приграничных зонах, в частности в Худаферине, поможет углублению сотрудничества между двумя странами», - отметил президент Ирана.

Рухани также подчеркнул, что выражает надежду на скорейшую реализацию совместного проекта по железной дороге «Решт-Астара».

"Исламская Республика Иран серьезно следит за реализацией совместных проектов по разведке и добыче нефти в Каспийском море. Надеемся, что эти вопросы будут рассмотрены на заседании Совместной комиссии двух стран", - отметил он.

Президент Ирана, подчеркнув важность развития отношений науки и технологии, также отметил, что Тегеран готов сотрудничать с Баку во всех областях технологий, а создание совместного промышленного парка приведет к развитию двусторонних отношений.

Рухани указал на важность, с которой необходимо относиться к вопросам духовного туризма и окружающей среды.

"Надеюсь, что обе страны будут иметь полезное и эффективное сотрудничество в этих областях, в основном в Каспийском море", - отметил он.

Президент Ирана сказал, что Иран поддерживает развитие двусторонних и трехсторонних отношений Тегерана, Баку и Москвы и стремится к усилению связей Азербайджана, Ирана и России в энергетической сфере.

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