В Кобулети совершено нападение на сервис-центр филиала SOCAR Georgia Gas

16 января 2020 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Кобулети (Грузия) совершено нападение на сервис-центр филиала компании SOCAR Georgia Gas.

Об этом Trend сообщил в четверг гендиректор SOCAR Energy Georgia, "дочки" азербайджанской госнефтекомпании SOCAR в Грузии, Махир Мамедов.

По его словам, злоумышленники ночью напали на сотрудника охраны и связали его, намереваясь вскрыть платежный терминал. Однако похитить деньги им не удалось.

“Все живы-здоровы. Это уже третий похожий случай, и мы устанавливаем камеры наблюдения для их предотвращения”, - сказал Мамедов.

Он добавил, что преступников уже разыскивает полиция.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

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