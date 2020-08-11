БАКУ /Trend/ - SOCAR и Equinor создают совместное предприятие.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал в ходе пресс-тура на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева генеральный директор Karabakh Operating Company Таир Дадашев.

По его словам, за рубежом уже зарегистрировано новое совместное предприятие, и его филиал должен открыться в Азербайджане.

"Процесс будет завершен в ближайшие дни или недели. После этого обязательства будут объединены и реализованы единой командой совместной операционной компании", - сказал Дадашев.

(Автор: Наргиз Исмаилова)