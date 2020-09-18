BP: Для достижения быстрого снижения выбросов углерода потребуется ряд директивных мер

БАКУ/Trend/ - Для достижения быстрого и устойчивого снижения выбросов углерода, скорее всего, потребуется ряд директивных мер, начиная со значительного повышения цен на углерод.

Как сообщает Trend, об этом говорится в Прогнозе мировой энергетики bp 2020.

«Эту политику, возможно, нужно будет дополнительно подкрепить изменениями в поведении и предпочтениях общества. Отсрочка принятия таких директивных мер и перемен со стороны общества может значительно увеличить масштабы проблемы и привести к значительным дополнительным экономическим издержкам и сбоям», - говорится в отчете.

В Прогнозе мировой энергетики на 2020 год анализируется переход в энергетике до 2050 года, с использованием трех основных сценариев. Это не прогнозы, однако основанные на альтернативных допущениях о политике и социальных предпочтениях они призваны помочь изучить диапазон возможных результатов в течение следующих 30 лет.

Оперативный (Rapid), который предполагает введение директивных мер, начиная со значительного повышения цены на углерод, что приведет к снижению выбросов углерода в секторе энергетики примерно на 70% к 2050 году по сравнению с показателями 2018 года. Оперативный сценарий, в целом согласующийся со сценариями, направленными на ограничение глобального потепления к 2100 году значительно ниже чем на 2°C по сравнению с показателями до периода бурной промышленной революции.

Чисто нулевые выбросы предполагают усиление директивных мер Оперативного сценария за счет значительных изменений в поведении общества и потребителей и предпочтений – таких как экономика замкнутого цикла (безотходная) и экономика совместного использования (шеринг-экономика) и переход к низкоуглеродным источникам энергии. Это позволит снизить выбросы углерода к 2050 году до более чем на 95%. Чисто нулевые выбросы в целом согласуются со сценариями, рассчитанными на ограничение роста температур до 1.5°C

Обычное ведение бизнеса (BAU) предполагает, что государственная политика, технологии и предпочтения общества продолжают развиваться так же, как и в недавнем прошлом. При сценарии BAU, выбросы углерода в результате использования источников энергии достигают пика в середине 2020-х, однако не снижаются значительно, и выбросы углерода в 2050 году менее чем на 10% ниже по сравнению с показателями 2018 года.

Оба сценария Rapid и Net Zero предполагают значительный рост цен на углерод, достигающий 250 долларов за тонну CO2 в странах с развитой экономикой к 2050 году и 175 долларов за тонну в странах с развивающейся экономикой. Это намного ниже в сценарии BAU, где цены на углерод в среднем достигнут в среднем только 65 и 35 долларов за тонну CO2 к 2050 году в странах с развитой и развивающейся экономикой соответственно.