Путин и принц Аль Сауд заявили о важности совместной работы в рамках ОПЕК+
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, состоявшемся по инициативе саудовской стороны, обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе совместной работы в формате "ОПЕК+". Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений, выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях. Проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на мировых рынках энергоносителей. Подчеркнута важность продолжения совместной работы, в том числе в формате "ОПЕК+", - говорится в сообщении.
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