В Азербайджане обнародованы показатели возобновляемой энергетики
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Власти Армении осуществляют оккупационную политику под завесой религии - совместное обращение религиозных конфессий (ФОТО)
Ракетный удар Армении по Ордубаду демонстрирует ее намерение расширить географию конфликта - Хикмет Гаджиев
Депутат Севиль Микаилова сообщила об обстрелах мирных азербайджанцев в интервью катарскому телеканалу "Arabi21" (ВИДЕО)
Когда же армяне поймут, что жителям Лос-Анджелеса наплевать на Армению? - американский ведущий (ФОТО)
Турецкая Göknur Gıda реализует в Казахстане крупный инвестпроект в сфере садоводства и переработки фруктов
Обнародован новый список погибших армянских военнослужащих в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана
Премьер-министр Азербайджана подписал распоряжение о применении закона о переименовании Мадагиза в село Суговушан
Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz! Акция в крупнейшем городе Израиля против армянских агрессоров (ВИДЕО,ФОТО)
В связи с ограничением интернета после 27 сентября были выбраны наиболее приемлемые платформы - Эмин Амруллаев
Студенты, записавшиеся добровольцами в ряды ВС, продолжат учебу после возвращения - министр образования Азербайджана
МИД Азербайджана призывает международные организации отреагировать на умышленный обстрел детей и учебных заведений со стороны Армении
Вчерашний показатель заражений коронавирусом в Азербайджане является максимальным с начала августа - TƏBİB
В ряде городов и районов Азербайджана на выходные приостанавливается движение общественного транспорта
Деятельность дошкольных и дополнительных образовательных учреждений в Азербайджане приостанавливается
В Азербайджане вводятся дополнительные ограничения в рамках действующего карантинного режима – ПОЛНЫЙ СПИСОК
Лицам старше 65 лет в Азербайджане не рекомендуется выходить из дома без крайней необходимости - Оперативный штаб