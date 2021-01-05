Обязательства Азербайджана по добыче нефти в феврале-марте не изменятся

БАКУ /Trend/ - Страны ОПЕК+ на 13-м собрании договорились о параметрах сокращения добычи нефти, которое составит в феврале 7,125 миллионов, а в марте 7,500 миллионов баррелей в сутки.

Как сообщили Trend в Министерстве Энергетики, обязательства Азербайджана по добыче 123 тысяч баррелей в январе этого года останутся стабильными в феврале-марте. Согласно «Декларации о сотрудничестве», в ближайшие два месяца Азербайджан увеличит добычу сырой нефти на 8 000 баррелей в день и сохранит добычу на уровне 595 000 баррелей.

Следует отметить, что в ходе встречи был высоко оценен вклад Азербайджана в достижение данного соглашения и продолжение диалога по установлению стабильности на нефтяном рынке, а также согласие между странами ОПЕК плюс.

Выступая на встрече, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сказал, что неопределенность, вызванная пандемией, продолжает оказывать давление на рынок нефти, и спрос восстановился слабее, чем ожидалось: "Поэтому я считаю, что переход от резкого сокращения добычи к увеличению должен быть постепенным и осторожным".

Следует отметить, что на 12-м заседании министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в декабре прошлого года было достигнуто соглашение об увеличении суточной добычи сырой нефти в январе 2021 года на 0,5 миллионов баррелей в сутки, а также смягчение квот последующих месяцев до 2 миллионов баррелей посредством еженедельных встреч министров стран ОПЕК+.

(Редактор: Наталья Кочнева)