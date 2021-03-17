Российский газ будет временно транспортироваться через Азербайджан в Грузию – SOCAR

БАКУ/Trend/ - Достигнута договоренность о временном транзите российского газа через Азербайджан в Грузию на платной основе.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«На магистральном трубопроводе Северный Кавказ-Закавказье ведутся временные ремонтные работы. В связи с этим российская сторона обратилась к Азербайджану с просьбой о транзите его природного газа из Азербайджана в Грузию, и была достигнута договоренность о временном транзите российского газа через Азербайджан в Грузию на платной основе», - сказал он.