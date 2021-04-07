Энергосектор Туркменистана интересен для Канады с учетом потенциала по разработке месторождения «Достлуг»
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Энергосектор Туркменистана интересен для Канады с учетом потенциала по разработке месторождения «Достлуг»
Эффективное использование фискальных буферов может снизить макроэкономические риски Азербайджана - Moody`s
Студия Debüt, основанная Эльдаром Гулиевым, предоставляет отличную возможность для первых шагов в кинокарьере (ВИДЕО)
Управление мусульман Кавказа прокомментировало вопрос совершения хаджа из Азербайджана в 2021 г. (ВИДЕО)
В Бакинской высшей школе нефти пройдут II Международные научные конференции студентов и юных исследователей
В Грузии десять разросшихся кластеров распространения коронавируса в разных регионах - глава Наццентра
Импозантный красавец Семен Соколовский в азербайджанских фильмах. O кoнчuнe известного aкmepa нe cooбщuлo нu oднo CMИ (ФОТО)
Если бы Кочарян заботился об интересах армянского народа, он бы до войны продемонстрировал свою нынешнюю позицию – политолог
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время в системе здравоохранения Азербайджана происходят значительные преобразования
Во Франции подготовлена петиция, призывающая правительство занять более активную позицию для обеспечения мира в Южном Кавказе