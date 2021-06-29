Wood Mackenzie спрогнозировала капзатраты на добычу на Каспии в 2030 году
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Литва может предложить Азербайджану быстрый маршрут для доставки товаров в страны Скандинавии - вице-министр (Интервью)
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