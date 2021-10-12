«КазМунайГаз» запустит первую водородную АЗС в Казахстане

Энергетика 12 октября 2021 16:04 (UTC+04:00)
«КазМунайГаз» запустит первую водородную АЗС в Казахстане

12 октября 2021 года АО НК «КазМунайГаз» (КМГ), ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) и ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы» (подразделение Air Liquide) подписан Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие водородных инициатив в Республике Казахстан в рамках задач по достижению углеродной нейтральности, передает Trend со ссылкой на КМГ.

Документ предполагает взаимодействие сторон по организации водородных заправочных станций (ВЗС) для автомобилей с водородным двигателем, а также обеспечение ВЗС водородом соответствующего качества с действующих установок ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы» на АНПЗ. Данная технология будет впервые представлена в Казахстане.

Пилотный проект включает в себя два этапа. На первом этапе до конца марта 2022 года планируется установка мобильной водородной заправочной станции в г. Атырау, а также приобретение автобусов и легкового автотранспорта на водородных двигателях для перевозки работников АНПЗ.

В рамках второго этапа к концу 2022 года совместно с ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы» планируется завершить комплекс работ по обеспечению ВЗС водородом соответствующего качества и запуск стационарной водородной заправочной станции в г. Атырау.

«В соответствии с поручением Главы государства по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и в целом следуя общемировым трендам, «КазМунайГаз» рассматривает развитие водородной энергетики, как одно из приоритетных направлений Программы декарбонизации компании в долгосрочной перспективе. Снижение углеродного следа от деятельности компаний способствует не только увеличению стоимости активов, но и повышает нашу инвестиционную привлекательность», – отметил председатель Правления КМГ Алик Айдарбаев.

В настоящее время в КМГ актуализируется стратегия развития на 2022-2031 годы и одобрена Программа низкоуглеродного развития. КМГ поставил перед собой цель снизить выбросы СО2 на 15% к 2031 году от уровня 2019 года, что составляет порядка 1,6 млн тонн СО2.

Достижение указанной цели планируется через реализацию мероприятий в области повышения энергоэффективности и энергосбережения, развитие возобновляемой и водородной энергетики, применение технологий по улавливанию и хранению углерода, реализацию лесоклиматических проектов. И уже сейчас КМГ приступает к практической реализации пилотного проекта в области водородной мобильности для повышения потенциала компании в данном направлении и использования производимого водорода на собственных активах.

Водородное топливо – экологичная альтернатива бензину и дизелю, поскольку основным побочным продуктом его использования является вода. Кроме того, у водорода гораздо меньший расход, чем у бензина - на 100 км всего 0,6 кг. Водородная заправочная станция состоит из системы хранения водорода, охлаждения, компримирования и раздаточных устройств.

Партнер проекта – французская компания с мировым именем Air Liquide за последние 50 лет освоила всю цепочку поставок водорода: от производства до хранения, распределения и разработки приложений для конечных потребителей. На сегодняшний день компанией спроектировано и установлено более 120 водородных заправочных станций по всему миру.

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