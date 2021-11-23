Обеспечено электроснабжение воинских частей в Кяльбаджаре (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Обеспечено электроснабжение воинских частей в Кяльбаджаре, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азеришиг".

По данным ОАО, продолжаются работы по бесперебойному электроснабжению Кяльбаджара.

"В рамках работ, проделанных за последний месяц, обеспечено электроснабжение воинских частей. В селах Венг, Баглыпая, Гамышлы, Чайкенд и Гылынджлы установлено восемь трансформаторных пунктов, которые обеспечивают электроснабжение воинских частей. Для этого проложены электрические кабели напряжением 10 кВ протяженностью 6,2 километра, напряжением 0,4 кВ длиной более 2,5 километра и построены ЛЭП напряжением 10 кВ длиной свыше 1,5 километра. Кроме того, восстановлена ЛЭП от подстанции "Кяльбаджар" напряжением 110/35/10 кВ до сел Венг и Баглыпая. Также восстановлена 18-километровая ЛЭП напряжением 10 кВ от подстанции "Кяльбаджар" до села Зульфугарлы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что началось восстановление ЛЭП напряжением 35 кВ между селами Яншаг и Чопурлу.

"Кроме того, на трехкилометровом участке ЛЭП напряжением 35 кВ между подстанцией "Кяльбаджар" и поселком Истису заменены провода и установлены новые опоры", - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)