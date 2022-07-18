Обнародованы детали нового меморандума по энергетике, подписанного между ЕС и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - 18 июля между Азербайджаном и Европейским союзом подписан «Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере», сообщает в понедельник Trend.

В документе выражается согласие сторон с тем, что стратегические энергетические отношения и сотрудничество между Европейским союзом и Азербайджаном являются ключевым фактором, способствующим открытости, конкурентоспособности, диверсификации и безопасности энергетических рынков.

Стороны также напоминают о целях, определенных Парижским соглашением, которое было ратифицировано ими, и, таким образом, намерены продолжать усилия по ограничению повышения температуры воздуха до 1,5 градуса по Цельсию за счет сокращения соответствующих выбросов парниковых газов.

Стороны намерены сотрудничать для достижения целей соглашения и обеспечения его полной реализации.

Европейский союз признает, что природный газ будет продолжать играть важную роль с точки зрения потребления энергии и производства электроэнергии до 2030 года. В будущем природный газ будет по-прежнему использоваться в Европейском союзе, в то время как он постепенно заменяется в соответствии с обязательством по климатической нейтральности к 2050 году.

Стороны также признают важность Глобального обязательства по метану, которое требует от его подписантов коллективного сокращения выбросов метана не менее чем на 30 процентов к 2030 году, и готовы предпринять необходимые шаги для сокращения выбросов метана в цепочках поставок.

Поскольку Азербайджан производит ископаемый природный газ, а Европейский союз его импортирует, стороны признают, что коллективная ответственность заключается в том, чтобы сделать эту цепочку поставок максимально эффективной, экологически чистой и безвредной для климата. Стороны признают важность «зеленой» электроэнергии в борьбе с глобальным потеплением и в смягчении последствий изменения климата, а также ее потенциал для повышения безопасности и устойчивости энергетических систем. Стороны считают, что существует важный потенциал сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, включая обмен электроэнергией.

Стороны также подчеркивают свою приверженность уважению и поддержке территориальной целостности, нерушимости международных границ, независимости, суверенитета друг друга, в том числе всех стран - участниц ЕС, а также принципу добрососедских отношений.