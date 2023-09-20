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bp подписала новое соглашение по проекту солнечной электростанции в Карабахе

Энергетика Материалы 20 сентября 2023 18:46 (UTC +04:00)
bp подписала новое соглашение по проекту солнечной электростанции в Карабахе

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Компания bp, государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Азербайджанская инвестиционная компания подписали соглашение о присоединении, в котором отражено намерение SOCAR и Азербайджанской инвестиционной компании быть частью проекта «Sunrise» по строительству солнечной электростанции в Джебраиле, передает в среду Trend со ссылкой на bp.

Напомним, что в июне 2022 года министерство энергетики Азербайджана и bp подписали исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне. Этот документ был подписан в рамках стратегического решения, связанного с созданием зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджана и развитием сектора возобновляемой энергетики, а также обязательствами по сокращению выбросов углерода на 35 процентов к 2030 году и реализации стратегии bp стать компанией с нулевой эмиссией к 2050 году.

X: @Lyaman_Zeyn

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