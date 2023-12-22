SOCAR приобрела доли Equinor в трех проектах (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR приобрела доли Equinor в "Азери-Чираг-Гюнешли", "Карабах" и Баку-Тбилиси-Джейхан, передает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

Как сообщается, 22 декабря президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с делегацией, возглавляемой исполнительным вице-президентом по международной разведке и добыче компании Equinor Филипом Матье.

На встрече были подписаны документы SOCAR о покупке принадлежащих Equinor долей участия в месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), "Карабах", а также проекте Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Следует отметить, что до купли-продажи акций Equinor владела 7,27% акций АЧГ, 8,71% - трубопровода БТД и 50% - месторождения "Карабах". Доля SOCAR в АЧГ составила 25%, в БТД - 25%, в месторождении "Карабах" - 50%.

Сделки по приобретению долей участия будут совершены при условии соблюдения всех нормативных требований и договорных обязательств.

На встрече между «Equinor» и SOCAR был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области декарбонизации и "зеленой" энергетики.