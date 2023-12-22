Equinor начинает ликвидацию местных компаний в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Норвежская компания Equinor начинает ликвидацию своих местных компаний в Азербайджане, сообщили Trend в компании, которая продала свои активы в стране государственной нефтяной компании SOCAR.

«Сделка означает, что все наши активы в Азербайджане проданы SOCAR. Сейчас мы начинаем ликвидацию наших местных компаний. Бакинский офис остается открытым до завершения сделки», - сказали в компании.

В Equinor заявили, что эта сделка соответствует ее стратегии, направленной на сосредоточение внимания на международном портфеле разведки и добычи и углубление в областях, где у компании самые сильные конкурентные позиции.

Отметим, что SOCAR приобрела доли Equinor в месторождениях «Азери-Чираг-Гюнешли», «Карабах» и проекте Баку-Тбилиси-Джейхан.

До приобретения Equinor владела 7,27% акций в АЧГ, 8,71% - в БТД и 50% - в «Карабахе». Ранее SOCAR владела 25% акций АЧГ, 25% - БТД и 50% - месторождения «Карабах».

Сделки будут завершены при соблюдении всех нормативных требований и договорных обязательств.