Консорциум TAP назвал объемы поставок газа в Италию

БАКУ/Trend/ - По Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в 2023 году в Италию транспортировано около 10 миллиардов кубометров природного газа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

"С 2026 года мы сможем поставлять на 1,2 миллиарда кубометров больше в год", - говорится в сообщении консорциума.

Напомним, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

X: @Lyaman_Zeyn