Глава минэнерго Азербайджана провел переговоры с американским коллегой Дженнифер Грэнхолм

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе встречи с американским коллегой Дженнифер Грэнхолм в Вашингтоне обсудил перспективные формы азербайджано-американского сотрудничества по вопросам энергетики и декарбонизации, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-релиз минэнерго Азербайджана.

"На встрече обсуждались вопросы развития двустороннего энергетического сотрудничества на новом этапе, поставки природного газа в ЕС, развития "зеленой" энергетики и вопросы, связанные с проведением COP29 в Баку в ноябре", - отмечено в сообщении.

Азербайджанский министр проинформировал руководителя энергетического ведомства США о прогрессе по развитию коридоров "зеленой" энергетики "Каспий-Черное море-Европа" и "Центральная Азия-Азербайджан-Европа".

"Важность этих коридоров оценивается с точки зрения межрегиональной интеграции, энергетической безопасности и энергетического перехода", - отмечает министерство.

Также Шахбазов сообщил о планах Азербайджана интегрировать в энергосистему 2 ГВт мощностей от возобновляемых источников энергии к 2027 году, что повысит долю ВИЭ в общей установленной мощности страны до 33 процентов.

"Стратегия социально-экономического развития Азербайджана касается создания на освобожденных территориях и в Нахчыване зон "зеленой" энергетики", - отмечено в пресс-релизе.

Также с Грэнхолм состоялся обмен мнениями о системах хранения энергии, сокращении выбросов парниковых газов и инициативах Азербайджана в рамках COP.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!