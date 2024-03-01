БАКУ /Trend/ - Компания bp рассматривает потенциальные новые источники газа за пределами «Шах Дениз» в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала на 10-м министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку вице-президент bp по развитию газовой и низкоуглеродной энергетики (подразделение разработки каспийского газа) Катерина Папалександри.

«Будучи оператором, мы с гордостью можем сказать, что на «Шах Дениз» продолжается безопасная и эффективная добыча газа. В прошлом году производство на этом гигантском месторождении превысило 26 миллиардов кубометров газа, выйдя на стабильные показатели. Сегодня на объектах «Шах Дениз» можно добывать около 79 миллионов стандартных кубометров газа в сутки. Всего две недели назад мы запустили оставшийся пятый фланг на «Шах Дениз» – восток-север. Имеются планы активировать еще две скважины на этом фланге в течение года», - сказала она.

Папалександри отметила, что наряду с увеличением добычи на месторождении «Шах Дениз», bp также ищет больших объёмов газа в нижних слоях.

«Для этого мы пробурили одну из самых глубоких разведочных скважин на Каспии — SDX-8, достигающую глубины почти 7 тысяч метров от морского дна. Сейчас мы анализируем данные, чтобы понять, сколько еще газа эти слои могут содержать. Мы также ищем потенциальные новые источники газа за пределами «Шах Дениз», - добавила она.

Отметим, что акционерами в «Шах Дениз» являются: bp (оператор – 29,99%), SGC (21,02%), LUKOIL (19,99%), TPAO (19,00%) и NICO (10,00%).

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