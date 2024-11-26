Назван объем экспорта нефти из Азербайджана во Францию

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал во Францию 89 тысяч 712 тысяч тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 57 миллионов 85 тысяч долларов США.

Об этом во вторник сообщает Trend, со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 61 миллион 554 тысячи долларов США (51,9 процента) меньше в стоимостном выражении, чем за тот же период прошлого года, и на 109 тысяч 294 тонны (54,9 процента) меньше по объему.

Отметим, что в январе-октябре прошлого года из Азербайджана во Францию было экспортировано 199 тысяч 6 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород на сумму 118 миллионов 639 тысяч долларов США.

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