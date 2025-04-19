В Албании состоялась общественная презентация проекта SOCAR

БАКУ /Trend/ - Сегодня с участием премьер-министра Албании Эди Рамы и заместителя премьер-министра, министра инфраструктуры и энергетики Белинды Баллуку прошла общественная презентация проекта "Нур" по газификации города Корча, который реализуется SOCAR с инвестициями Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.

"Этот проект, являющийся первым шагом в развитии газовой инфраструктуры Албании, наряду с диверсификацией энергоснабжения страны и поддержкой климатической повестки дня, имеет важное значение для расширения географии газоснабжения Азербайджана", - отмечается в публикации министра.

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