Бакинская фондовая биржа проводит делистинг акций Kapital Bank

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) проводит делистинг акций Kapital Bank, говорится в понедельник на сайте биржи.

"На основе обращения Kapital Bank на Бакинскую фондовую биржу принято решение по делистингу обычных и привилегированных акций эмитента из стандартного сегмента рынка", - говорится в сообщении БФБ.

Отмечается, что, согласно правилам листинга Бакинской фондовой биржи, решение о делистинге вступит в силу через два месяца после обнародования.

Отметим, что по данным на конец третьего квартала 2018 года активы Kapital Bank составили 3,5 миллиарда манатов, обязательства - 3,1 миллиарда манатов.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @TalehMursagulov

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