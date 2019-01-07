Бакинская фондовая биржа проводит делистинг акций Kapital Bank

7 января 2019 19:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) проводит делистинг акций Kapital Bank, говорится в понедельник на сайте биржи.

"На основе обращения Kapital Bank на Бакинскую фондовую биржу принято решение по делистингу обычных и привилегированных акций эмитента из стандартного сегмента рынка", - говорится в сообщении БФБ.

Отмечается, что, согласно правилам листинга Бакинской фондовой биржи, решение о делистинге вступит в силу через два месяца после обнародования.

Отметим, что по данным на конец третьего квартала 2018 года активы Kapital Bank составили 3,5 миллиарда манатов, обязательства - 3,1 миллиарда манатов.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @TalehMursagulov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение в 1,6 раза
Финансы 3 января 16:58
Азербайджанский Kapital Bank предлагает посредством безналичной оплаты выиграть «13-ую зарплату»
Финансы 3 января 12:07
Приложение BirBank удостоилось премии "MilliNet"
Финансы 24 декабря 2018 13:56
Руководство Kapital Bank встретилось с военнослужащими и семьями шехидов (ФОТО)
Финансы 21 декабря 2018 18:29
Минфин Азербайджана выпускает манатные облигации
Бизнес 21 декабря 2018 12:38
Kapital Bank победил в четырех номинациях
Финансы 20 декабря 2018 16:50
Лента новостей
Кения в 2018 году заработала на туризме более полутора миллиардов долларов
Другие страны 19:57
Трамп заявил, что никаких изменений в планах вывода американских войск из Сирии нет
США 19:48
Казахстанские авиакомпании перевезли 7,8 млн. человек в 2018 году
Туризм 19:41
В одном из районов Баку приняты меры в отношении почти 40 пунктов незаконного забоя скота (ФОТО)
Общество 19:38
В Азербайджане начались семинары для учителей
Общество 19:31
Силовики арестовали лидера мятежных военных в Габоне
Другие страны 19:29
Увеличение товарооборота – одно из приоритетных направлений азербайджано-украинских отношений - посол
Бизнес 19:22
Приостановлена подача газа в Хатаинский район Баку
Общество 19:15
Посол: Заявления премьера Армении должны быть более ответственные
Нагорно-карабахский конфликт 19:13