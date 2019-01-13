Сафар Мехтиев: Правильное определение базы налогообложения обеспечило госбюджету более 3 млрд манатов таможенных поступлений (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В результате правильного определения базы налогообложения по экспортно-импортным операциям в прошлом году было обеспечено поступление в госбюджет Азербайджана 3,434 миллиарда манатов таможенных сборов.

Об этом, в частности, сказал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев в пятницу в ходе выступления на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Сафар Мехтиев отметил, что в 2018 году Государственный таможенный комитет, играющий особую роль в развитии экономики страны и формировании части доходов бюджета, правильно определив базу налогообложения по экспортно-импортным операциям, обеспечил перевод в государственный бюджет таможенной выплаты в размере 3 млрд 434 млн манатов. По сравнению с прогнозом, предусмотренным на начало года, были собраны и переведены в государственный бюджет таможенные налоги и пошлины больше на 1 млрд 4 млн манатов или 141 процент.

"Хотел бы отметить, что в отчетный период торговый оборот составил 30 млрд 924 млн долларов США. Объем экспорта составил 19 млрд 460 млн долларов, объем импорта - 11 млрд 465 млн долларов США. Однако не весь объем импорта, увеличившегося на 2 млрд 682 млн долларов США по сравнению с 2017 годом, является базой налогообложения. Хотел бы сообщить на основании проведенного анализа, что увеличившейся импорт составили доставленные на территорию страны в льготном порядке золотые слитки государственного значения стоимостью 803.0 млн долларов Государственным нефтяным фондом и Центральным банком Азербайджанской Республики для увеличения стратегических золотых ресурсов, а также оборудование, механические установки и другие привилегированные товары на 300 миллионов долларов, импортированные в страну различными хозяйственными субъектами. Наряду с этим, причиной увеличения на 1 млрд 200 млн долларов базы налогообложения в составе импорта явилось правильное оценивание таможенными органами товаров на основе их реальной стоимости в соответствии с законодательством.

Господин Президент, Вы дали таможенным органам такие важные поручения, как обеспечение прозрачности в таможенной системе, проведение правильного статистического учета по импортно-экспортным операциям, сведение к минимуму контактов с чиновниками лиц, занимающихся внешнеторговой деятельностью, повышение культуры таможенной службы. Хотел бы сообщить, что еще более усилен таможенный контроль над товарами и транспортными средствами, доставленными на территорию страны в 2018 году, расширены меры по борьбе с нарушением таможенных правил. В результате комплексных мероприятий, осуществленных в сфере оперативно-розыскной деятельности, выявлены 747 фактов преступного характера и 9672 факта правонарушения", - сказал он.

Председатель ГТК сказал, что за отчетный период выявлены 264 факта в связи с незаконным оборотом наркотиков, по этим фактам из незаконного оборота изъяты в целом 1 тонна 193 килограмма наркотических средств и психотропных веществ.

"Кроме того, задержаны валюта и валютные ценности, ювелирные изделия, лекарственные препараты, мобильные телефоны, пневматическое и холодное оружие, другие товары. В минувшем году таможенными органами были привлечены к уголовной ответственности 308 человек, по выявленным 8925 фактам нарушения таможенных правил в отношении 332 юридических лиц и 8608 физических лиц приняты меры в административном порядке", - сказал Мехтиев.

Он подчеркнул, что согласно проведенным подсчетам, общая стоимость задержанных нами контрабандных товаров, которые пытались скрыть от таможенного контроля и перевезти через таможенную границу, составила 107 млн манатов, предотвращены попытки перевозки товаров стоимостью свыше 416 млн манатов, не имеющих привилегированного права, без таможенного документирования в льготном порядке.

"Наряду с этим, за факты коррупции, выявленные во время служебной деятельности, 117 сотрудников таможни, являющиеся субъектами этих фактов, освобождены от занимаемых должностей на основании соответствующих статей "Положения о службе в таможенных органах" и Трудового Кодекса. Материалы уголовного дела, начатого в отношении 17 сотрудников таможни для дачи правовой оценки по существующим фактам, направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики. В нынешнем году будут еще более усилены меры по борьбе со случаями коррупции, принимаемые совместно с Генеральной прокуратурой и другими правоохранительными органами.

Господин Президент, азербайджанская таможенная служба, построив принцип управления на основе технологии без использования бумаги, довела электронную систему декларирования до 100 процентов, и вошла в ряд передовых стран мира. В 2018 году в Комитет поступило 3 млн 777 тысяч электронных обращений по 11 видам электронной службы и оказаны таможенные услуги.

Хотел бы довести до Вашего внимания, что за минувший период самым важным для нас как для таможенной службы было обеспечение прозрачности во внешнеторговой деятельности. В первую очередь, самой важным и проблемным вопросом здесь является не декларирование во многих случаях участниками внешнеторговой деятельности реальной стоимости товаров и транспортных средств, доставляемых на территорию страны. Однако нами правильно применяются положения существующего законодательства, опирающиеся на международные принципы на основе верховенства закона, методы оценивания в отношении импортных товаров, обеспечивается сохранение конкуренции на внутреннем рынке", - сказал председатель ГТК.

По словам Сафара Мехтиева, международный опыт в сфере деятельности структур, осуществляющих фискальные функции, в том числе таможенной службы, показывает, что формирование среди налогоплательщиков психологии добровольного соблюдения правил и привитие им регулярного применения системы самооценки фактически считаются более эффективными методами в выполнении обязательств, определенных в связи с доходами бюджета.

"В настоящее время соответствующим Указом Вашего превосходительства утвержден новый законодательный акт в связи с подходом в этом формате.

Уважаемый господин Президент, Ваш Указ от 21 декабря 2018 года об утверждении "Порядка получения права на постоянное использование участниками внешней торговли системы пропуска "Зеленый коридор", приостановления, ликвидации и восстановления этих прав", придал новый импульс развитию предпринимательства в нашей стране, в частности экспорту сельскохозяйственной и другой скоропортящейся продукции, и, являясь революционным поворотом в сфере дальнейшей прозрачности бизнес-климата, заложил основу "культуры добровольного соблюдения" в отношениях правительство-бизнес.

Господин Президент, в связи с выполнением Ваших распоряжений о мерах по усовершенствованию системы контроля за импортно-экспортными операциями в стране Государственный таможенный комитет с Министерством налогов в формате взаимной координации предприняли совместные меры по контролю за импортно-экспортными операциями, взяты под контроль попытки уклонения от налогов участников внешнеторговой деятельности, началось применение единой платформы риска. Хочу отметить, что, мы, можно сказать, добились применения на самом высоком уровне принципа управления рисками в отношении импортно-экспортных товаров между структурами двух государств. Применение системы взаимного контроля не только предотвратит уклонение от налогов в государственном бюджете, но и станет одной из наиболее важных мер, предпринятой в сфере формирования высокой налоговой культуры и системы добровольного соблюдения у субъектов предпринимательства", - сказал он.

Председатель ГТК отметил, что на фоне повышающегося туристического потенциала нашей страны, общее число физических лиц, перешедших границу в 2018 году, составило 15 млн 500 тысяч человек, что больше по сравнению с 2017 годом на 2 миллиона, этим лицам оказаны услуги в усиленном рабочем режиме совместно с Государственной таможенной службой.

"В нынешнем году с реализацией новых инновационных проектов будет достигнуто обеспечение гражданского удовлетворения и дальнейшего роста торгового оборота. Одной из основных целей является развитие транзитной системы, основанной на Концепции общего транзита. Осуществляется работа по адаптации национального законодательства для ускорения применения новой компьютеризированной транзитной системы, создания системы гарантированного транзита. А это обеспечит свободный выход на европейские рынки товаров с аркой "Made in Azerbaijan".

Уважаемый господин Президент, позвольте заверить Вас в том, что в результате успешной экономической политики, проводимой в стране Вашим превосходительством, в нынешнем году Государственный таможенный комитет, обеспечивая исполнение Ваших поручений и распоряжений, будет осуществлять служебную деятельность в соответствии с современными мировыми стандартами, и, защищая экономическую безопасность нашей страны, перевыполнит бюджетные обязательства, прогнозируемые с увеличением на 1 млрд 272 млн манатов и утвержденные законом в размере 3 млрд 702 млн манатов", - сказал Сафар Мехтиев.

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